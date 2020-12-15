ترامب: استمرار ظهور "كم هائل" من الأدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن كما هائلا مما وصفه بأدلة على تزوير الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها منافسه جو بايدن، لا يزال مستمرا في الظهور، وذلك بعد ساعات من إقرار المجمع الانتخابي خسارته أمام بايدن.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر "تويتر": "كم هائل من الأدلة على الاحتيال في أصوات الانتخابات لا يزال مستمرا في التدفق بشكل لم يسبق له مثيل في بلادنا".

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن الديمقراطية انتصرت في الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة.

ولفت الرئيس الأمريكي المنتخب إلى أنه "لا يمكن لأحد الاستيلاء على السلطة في أمريكا والشعب هو من يمنحها".

وأضاف بايدن: "تصويت المجمع الانتخابي أظهر اليوم أن الأمريكيين صوتوا بكثافة رغم جائحة فيروس كورونا، وقد حصلنا على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو العدد ذاته الذي حصل عليها ترامب في 2016".

وأفاد بايدن بأن "أكثر من 81 مليون أمريكي صوتوا له ولنائبته كامالا هاريس".

وقال بايدن: "حملة ترامب أثارت عشرات القضايا لكنها سمعت في كل مرة بأن دعواها القضائية لا أساس لها، ونتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات".

وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين، حيث شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.