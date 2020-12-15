إيران... اعتقال عناصر وفروا الأسلحة والسيارة لاغتيال فخري زاده

قال عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية مرتضى محمودوند، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد العناصر المتورطين في اغتيال العالم فخري زاده، واعتقال بعضهم.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، أشار البرلماني الإيراني إلى أن الجهات الأمنية رصدت العناصر التي وفرت التجهيزات اللوجستية (الأسلحة والسيارة) لمرتكبي جريمة الاغتيال، كما تم تحديد الأشخاص الذين تواصلوا معهم إضافة إلى من نسق عملية الاغتيال".

وأوضح أن "الكشف عن معلومات إضافية سيتم عبر مسؤولي الأمن في الوقت المناسب، مؤكدا اعتقال الأمن الإيراني لبعض المتورطين في الاغتيال".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال، أمس الاثنين، إن إسرائيل كانت تسعى من خلال اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، إلى جر المنطقة إلى حرب، مؤكدا أن طهران سوف تنتقم لمقتل عالمها النووي.

وأضاف: "سننتقم لفخري زاده ونحن من نحدد المكان والزمان المناسبين".

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الشهر الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، فيما توعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، كما طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.