زعيم الجمهوريين في "الشيوخ الأمريكي" يهنئ بايدن بفوزه

وجّه زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن، على فوزه بالانتخابات.

جاء ذلك، غداة إعلان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، رسميا فوز بايدن برئاسة البلاد في انتخابات 2020.

وفي تعليقه على إعلان المجمع، قال ماكونيل في كلمة بمجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف زعيم الجمهوريين في المجلس أنه يود أنه يهنئ جو بايدن بفوزه في الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأكد المجمع الانتخابي، مساء أمس الاثنين، رسميا فوز بايدن، بحصوله على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب.

وبهذا يؤكد المجمع الانتخابي فوز بايدن بالرئاسة بعد تجاوزه النصاب المطلوب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن ليتجاوز الديمقراطي رسميا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.

وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر، حيث شكك مرارا في نتائج الانتخابات وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.