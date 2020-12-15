صحيفة: هكذا يستفيد تنظيم "داعش" من وباء كورونا

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى، لا يزال يمثل تهديدا بالغا لبريطانيا.

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على تقرير يظهر أن التنظيم يتمكن من إعادة تجميع نفسه بشكل جزئي بسبب وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات العراقية التي تلقت تدريبا من دول غربية تضررت جراء جائحة كورونا، في الوقت الذي تحاول فيه تخليص المنطقة من الإرهابيين.

وجاء في التقرير:" لقد أثبتت قوات الأمن العراقية كفاءة، لكنها، على غرار العديد من القوات المسلحة الأخرى، مقيدة بفيروس كورونا".

وسيطر التنظيم الإرهابي على 41 ألف ميل في سوريا والعراق في عام 2015 في ذروة تقدمه.

ولكن على الرغم من هزيمته من قبل القوات المدعومة من دول غربية في 2016 و2017، لا يزال التنظيم يمثل تهديدا واضحا لبريطانيا، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة شهدت 4 هجمات إرهابية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وحذر التقرير الذي حمل تاريخ أكتوبر/تشرين الأول الماضي من أن التنظيم لم يتخل عن هدفه الاستراتيجي المتمثل في إعادة إقامة ما يسمى بـ"دولة الخلافة"، ولكنه "تحول إلى تمرد سري".