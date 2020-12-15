عراقجي يكشف حقيقة لقائه بأحد مندوبي بايدن في مسقط

علق مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية عباس عراقجي، على الأنباء التي تتحدث عن لقائه بأحد مندوبي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في مسقط.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول عراقجي: "الذين يؤلفون القصص عن اللقاءات الوهمية ليس لديهم إدراك صحيح عن الظروف الراهنة".

وتحدث عراقجي عن أهداف زيارته إلى مسقط، بعد الزيارة إلى كابل والتي استغرقت يومين، بالقول: "كان لدي زيارة إلى مسقط استغرقت 4 ساعات"، مضيفا: "الهدف هو عقد الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين إيران وسلطنة عمان".

وتابع: "وصلت في الثامنة صباحا وفي التاسعة التقيت بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، وبدأ اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية الساعة العاشرة واستمر حتى الساعة الثانية عشر و30 دقيقة، ثم التوقيع على مذكرة التفاهم".

وأوضح: "في الساعة الواحدة ظهرا، كانت الرحلة على خطوط "تابان إير" للطيران إلى شيراز ومنها الى طهران"، مضيفا: "كانت زيارة مختصرة ومفيدة للغاية".

وقال عباس عراقجي: "العلاقات الإيرانية العمانية متميزة وذات أهمية خاصة من بين دول منطقة الخليج"، مضيفا: "الذين ينسجون القصص عن اللقاءات الوهمية، يبدو أنهم يفتقدون للإدراك الصحيح عن الظروف الراهنة".

ولفتت وكالة "فارس" إلى أن بعض وسائل الإعلام زعمت أن أحد أهداف زيارة عراقجي إلى عمان كان اللقاء مع أحد مندوبي جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب".