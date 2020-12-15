في احتجاجات ضد العزل العام.. إصابة العشرات من الشرطة الأوكرانية

أصيب العشرات من رجال الشرطة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، في اشتباكات مع آلاف المحتجين على فرض العزل العام.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شرطيا فقد الوعي جراء تعرضه للضرب من المحتجين، حسبما ذكرت، "رويترز".

وأضافت الوزارة أن 40 آخرين أصيبوا خلال مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لإجراءات العزل العام التي أعلنت الحكومة عنها لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عن إجراءات مشددة في مختلف أنحاء البلاد، من المقرر أن يتم تطبيقها خلال الفترة من 8 إلى 24 يناير/ كانون الثاني.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة إثر قفزة في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، حيث زاد عدد المصابين عن 900 ألف شخص في البلاد.

ووقعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين في ميدان الاستقلال في كييف، بعد محاولة المحتجين، وهم رواد أعمال، وممثلي شركات صغيرة، نصب خيام.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن ثلاثة ضباط تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضوا لهجوم من قبل مجموعة من المخمورين.

ويذكر أن إجراءات العزل الجديدة تتضمن إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ومراكز الترفيه ومنع التجمعات.