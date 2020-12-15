زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يدعو زملاءه لعدم الاعتراض على فوز بايدن

قال مصدر مطلع، إن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس اليوم الثلاثاء بعدم الاعتراض على فوز بايدن.

وطالب ماكونيل الأعضاء بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني للتصديق على القرار.

كانت صحيفة نيويورك تايمز، أول من أورد هذا النبأ.

وهنأ ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على فوزهما، وذلك في تصريحات في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بانتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لرويترز.

ومن شبه المؤكد، أن يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني للتصديق على القرار، نظرا لأنه سيتطلب موافقة مجلسي الكونغرس، بما في ذلك مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.