الصين تفتتح أضخم جسر معلق في العالم بطول 1386 مترا... فيديو

بدأ تشغيل الجسر الذي يحتوي على أكبر امتداد معلق في العالم، فوق نهر جينان جينشا، جنوب غربي الصين.

وواجه تشييد الجسر العملاق المعلق صعوبات تصميمية كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر الزلازل والارتفاع العالي للمنطقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "China Daily".

وذكرت الصحيفة أن طول الجسر الرئيسي يبلغ 1386 متراً، ويبلغ ارتفاعه عن سطح النهر 330 متراً، ويصل امتداد الرافعة المستخدمة في المشروع لأكثر من 1000 متر، وهي أكبر رافعة كابلات في العالم لبناء الجسور الجبلية.

يشار إلى أن المشروع قد ساهم في تشجيع تصدير المحاصيل الصناعية وتنشيط قطاع السياحة في المنطقة.