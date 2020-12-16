السفارة الروسية في القاهرة ترحب بمصادقة البرلمان المصري على اتفاق التعاون الثنائي

صادق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على الاتفاقية التي وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة سوتشي الروسية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وفي تصريح خاص لوكالة " سبوتنيك "، قالت السفارة: "نعتقد أنها خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الودية بين روسيا ومصر، على أساس تقاليد الصداقة العميقة والتعاطف المتبادل بين شعبينا والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون"، مضيفة أنها ترحب بهذه الخطوة.

وتنص الاتفاقية على زيارات متبادلة لرئيسي روسيا ومصر مرة واحدة على الأقل في العام بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين الآخرين، فضلاً عن المشاورات المنتظمة بين وزيري الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تنص على إجراء مشاورات بصيغة 2 + 2، يشارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع في كلا البلدين، والتي تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول الجوانب العسكرية والسياسية للوضع الدولي وقضايا الأمن القومي.

يذكر أن مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي كان قد صادق على الاتفاقية الثنائية في 23 تموز/ يوليو 2019.