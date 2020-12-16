كوريا الجنوبية تلغي شرط مستوى التعليم لأداء الخدمة العسكرية

قررت كوريا الجنوبية اعتباراً من العام المقبل عدم الأخذ في الاعتبار مستوى التعليم عند تحديد ما إذا كان الشخص لائقاً للخدمة العسكرية أم لا.

وبحسب وكالة "يونهاب"، فإنه وفقاً للتشريع الحالي، لا يُقبل في الخدمة العسكرية إلا الرجال الذين حصلوا على دبلوم التعليم المتوسط الكامل على الأقل.

ولكن الآن لن يكون التعليم عائقا أمام الخدمة العسكرية.

ومن هم أقل من ذلك يتم تكليفهم بالخدمة في الاحتياط، على الرغم من أنه يمكن بمبادرة منهم، تجنيدهم في الجيش ، إذا استوفوا معايير جسدية معينة.

وقال المتحدث باسم إدارة القوى العاملة العسكرية في كوريا الجنوبية، إنه "من خلال مراجعة هذا (المعيار)، نتوقع معالجة قضية عدم المساواة فيما يتعلق بالتعليم".

وفي العام الماضي، جرى تجنيد إجمالي 3134 شخصاً كجنود احتياط بسبب مستواهم التعليمي، وأعرب 629 منهم عن نيتهم الخدمة في الخدمة الفعلية. وفقا للوكالة.

ويجب على جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء إكمال الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عامين.