توقف خدمات يوتيوب وتلغرام وواتسآب في عدة بلدان مرة أخرى

لم يعد بالإمكان مشاهدة الفيديوهات على موقع يوتيوب في عدة بلدان حول العالم، بالإضافة إلى عدم القدرة على إرسال رسائل واتسآب وتلغرام، وتم الإبلاغ عن ذلك من خلال بوابة Downdetector.

موسكو- سبوتنيك : عادت خدمات شركة غوغل العالمية وعلى رأسها خدمة موقع "يوتيوب" إلى التوقف عن العمل مرة أخرى والمشكلة الأكثر شيوعا على YouTube هي عدم القدرة على مشاهدة مقطع فيديو (أبلغ 64 بالمائة من المستخدمين عن ذلك)، جاءت الشكاوى من سكان روسيا والولايات المتحدة واليابان.

وفوجئ العديد من مستخدمي موقع اليوتيوب بظهور رسالة أمامهم لقرد يحمل أداة إصلاح وتقول:

"عفوا، حدث خطأ ما"، وكذلك فشل تسجيل دخول على واتسآب وتلغرام.

وأثر انقطاع الخدمة على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع تتبع الأعطال "داون ديتيكتور"، فيما تم الإبلاغ عن مشكلات معينة منعمل هذه الخدمات في روسيا وهولندا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

CC0 بعد ساعة من التعطل... خدمات يوتيوب تعود للعمل

"تعد الخدمات التي تقدمها غوغل من الخدمات الأكثر استخداما على الشبكة العنكبوتية في أنحاء العالم".

ويبلغ عدد المستفيدين من موقع يوتيوب ملياري مستفيد، حيث يشاهدون ما يزيد عن مليار ساعة من فيديوهات الموقع.

يشار إلى أن "غوغل" تعرض لعطل كبير في شهر أغسطس/ آب، مما أدى أيضا إلى إيقاف مجموعة خدماته عبر الإنترنت و"يوتيوب"، كما تعرضت منتجاته لانقطاع أقل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.