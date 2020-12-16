قوات حفظ السلام الروسية تبطل مفعول 5 آلاف لغم في قره باغ... فيديو

وبحسب بيان الوزارة، "قامت الوحدات الهندسية التابعة لقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، بتطهير 175 هكتارا من التضاريس وأكثر من 49 كيلومترا من الطرق وأكثر من 400 مبنى سكني ومنشآت اجتماعية، وعثرت على حوالي 5 آلاف قطعة متفجرة وأبطلت مفعولها".
«Уран-6» за работой: российские миротворцы проводят разминирование в Карабахе— zvezdanews (@zvezdanews) December 16, 2020
Робототехнические комплексы позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. За прошедшие сутки было очищено еще 9,5 километра дорог. pic.twitter.com/MLCleklYXV
وأشير إلى أن قوات حفظ السلام طهرت خلال 24 ساعة، 9.5 كيلومترات من الطرق.
يذكر أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول، استؤنفت الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، والتي أصبحت استمراراً للنزاع طويل الأمد وأدت إلى وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين.
وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي ليلة الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني، لوقف الأعمال القتالية.
وبوساطة موسكو، اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار تماماً وتبادل الأسرى وجثث القتلى، كما قامت يريفان بتسليم مقاطعات كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة.
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