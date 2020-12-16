جو بايدن يدرس ترشيحات بعض المسؤولين الجمهوريين البارزين لمنصب وزير التجارة

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقارير موقع أكسيوس، أنه من خلال هذا، يريد بايدن أن يوضح للأمريكيين الذين يدعمون الجمهوريين أنه يفهم مشاكلهم ويخطط لإيجاد حلول لها.

ويختار بايدن الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة هيوليت باكارد، مارغريت ويتمان، التي عارضت الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ودعمت المرشح الديمقراطي للرئاسة.

ومع ذلك وفقا للمصادر "لا يزال من المحتمل جدا أن يقبل الرئيس المنتخب بتشكيل حكومة ديمقراطية بالكامل". على سبيل المثال، يمكن لبايدن تعيين مدير تنفيذي سابق "غير سياسي إلى حد كبير" في منصب وزير التجارة، "كطريقة محايدة للتواصل مع مجتمع الأعمال".

هذا وأثبت المجمع الانتخابي فوز بايدن، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 306 صوتا من أصوات الهيئة الناخبة الـ 538 متجاوزا العدد المطلوب للفوز بالرئاسة أي 270 صوتا، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب ليفوز رسميا بالرئاسة. وبهذا يقترب جو بايدن، خطوة أخرى أقرب إلى البيت الأبيض مع تصديق الولايات الرئيسة في نظام المجمع الانتخابي رسميا، على فوزه في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما ينهي بشكل فعلي سعي ترامب لتغيير النتائج.