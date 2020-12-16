وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تتحدى أمريكا

يستمر البيت الأبيض الأمريكي في الخط السياسي الذي انتهجته وتنتهجه الإدارات الأمريكية تجاه روسيا، مطلقة بحقها اتهامات ظالمة.

وأخيرا ردد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو معزوفة التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ونوه إلى أن روسيا هي التحدي الحقيقي للولايات المتحدة في الفضاء الإلكتروني.

وما فتئ المسؤولون الأمريكيون يتهمون روسيا بشن الهجمات الإلكترونية. وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن بومبيو زعم في حديثه على شبكة التلفزيون أن "العدوان" الإلكتروني الروسي "ضدنا" مستمر.

وبحسب بومبيو فإن الروس "حاولوا أن يتدخلوا في انتخاباتنا عام 2008 و2012 و2016. وتمكنا من صد هجومهم في عام 2020... ولكنهم تحد حقيقي".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يسير في اتجاه نظام أحادي القطب، لكن الصين وروسيا لن تخضعا له.

وقال لافروف في مؤتمر لمجلس الأمناء والاجتماع العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية: "الغرب يحاول، بلا شك، إحياء نظام أحادي القطب للنظام العالمي، ولكن لن تخضع له أقطاب مثل الصين وروسيا".