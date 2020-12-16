خامنئي يعد بالانتقام من منفذي وآمري اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

أكد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن تشييع الملايين لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في إيران والعراق، كان الصفعة الأولى للأمريكيين.

وقال خامنئي، خلال استقباله منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد سليماني والمهندس، وأسرة سليماني، إن "الصفعة الأقوى للأمريكييم هي طرد أمريكا من المنطقة"، مشددا على أن "القتلة والآمرين باغتيال الشهيد سليماني يجب أن يدفعوا الثمن وسيتم الانتقام منهم بالتأكيد في أي وقت يكون ممكنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ووجه خامنئي، الشكر إلى موظفي ديوان إحياء ذكرى سليماني، وكذلك الإجراءات الجيدة من قبل أسرة سليماني للإبقاء على ذكراه وطريقه حيا وقال: "بما أن ذلك الشهيد كان شعبيا فإنه ينبغي الاستفادة من الطاقات الشعبية والجهود الثقافية والابداعية لإحياء ذكراه".

ووصف "استشهاد القائد سليماني بأنه كان حدثا تاريخيا"، مشيرا إلى أن "الشهيد أصبح البطل القومي للشعب الإيراني وبطل الأمة الإسلامية، وأن السبب في ذلك هو أن الشهيد كان تجسيدا للقيم الثقافية لإيران والشعب الإيراني".

تصاویری از دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی و خانواده شهید با رهبر انقلاب pic.twitter.com/3t9LrUYkUT — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) December 16, 2020

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.