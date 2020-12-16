أردوغان: قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على بلادنا يعتبر اعتداء علنيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده، تعد أول تطبيق لقانون كاتسا على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، أن مشكلة الولايات المتحدة لم تكن مع منظومة "إس- 400" الروسية لذاتها، وإنما لأن بلاده لبت احتياجاتها العسكرية من بلد آخر.

واعتبر أردوغان قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على أنقرة بمثابة "الاعتداء العلني".

ووقعت الولايات المتحدة عقوبات بحق هيئة الصناعات الدفاعية التركية على خلفية شراء أنقرة منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي، التي كررت واشنطن مطالباتها لأنقرة بالتراجع عنها.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين الماضي، تركيا لحل المسألة المتعلقة بشراء أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400" على وجه السرعة وبالتنسيق مع واشنطن، بعد فرض الأخيرة عقوبات على أنقرة.