بعد روسيا وبريطانيا...إيطاليا تقترح بدء التطعيم في أوروبا في يوم واحد قبل نهاية العام

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، أن إيطاليا ودول أوروبية أخرى تقترح بدء حملة تطعيم مشتركة ضد فيروس كورونا في يوم واحد، قبل حلول نهاية العام الجاري.

روما - سبوتنيك. وكتب الوزير على صفحته في "فيسبوك": "لقد عملت إيطاليا دومًا على ضمان أن تكون عملية الموافقة على اللقاح من قِبل وكالة الأدوية الأوروبية ("إيما") واضحة وشفافة وسريعة في نفس الوقت والخبر السار هو أنه يمكن إكمال هذه العملية قبل عيد الميلاد. وهذا يعني أنه أخيرًا سيكون لدينا لقاح فاعل وآمن. لقد اقترحت، أسوة مع وزراء سبع دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، بدء حملة التطعيم في يوم واحد، في كانون الأول/ ديسمبر".

وفي وقت سابق، طرح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فكرة تنظيم اقتراح لتنظيم "يوم لقاح" لعموم أوروبا.

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيبدأ "في غضون أيام قليلة" بعد تاريخ الترخيص، الذي يمكن أن يتم قبل نهاية ديسمبر.

وقالت ميركل يوم الأحد: "لدينا وكالة الأدوية الأوروبية [لتقييم سلامة اللقاح]، نريد أن يتم تنفيذ هذا العمل بحذر وبدون ضغوط سياسية. والوكالة أعلنت أن القرار بشأن إدخال اللقاح سيتخذ قبل 29 ديسمبر/كانون الأول، وبما أن اليوم 13 ديسمبر، لذلك يجب الانتظار قليلاً. من الممكن أن يحدث هذا قبل ذلك بقليل، ولكن على أبعد تقدير 29 ديسمبر. بعد ذلك، سيبدأ التسليم إلى جميع الدول الأوروبية على الفور، وفي يناير سيكون من الممكن بدء التطعيم".

وأفادت المفوضية الأوروبية في وقت سابق، بأنها أمنت شراء 1.2 مليار جرعة من لقاحات محتملة ضد "كوفيد-"19 للاتحاد الأوروبي من شركات مختلفة، بما في ذلك "بيونتيك" و "أسترا زينيكا" و "جونسزن آند جونسون" و "سانوفي جي إس كي" و "كيور فاك" و "موديرنا"، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية مع شركات أخرى.