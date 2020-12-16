كيف أثر وباء كورونا على دول الاقتصادات الرقمية المتقدمة وما هو حال روسيا

أفاد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية لعام 2020، الصادر اليوم الأربعاء، بأن الدول ذات الاقتصادات الرقمية المتقدمة تتعامل بشكل أفضل مع تداعيات وباء "كوفيد -19". وأن روسيا تقدم أداء جيداً في عدد من الفئات التي خصها التقرير بالبحث.

جنيف - سبوتنيك. أعلنت المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية الزكيدي، في إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء أن: "هناك العديد من الفئات التي تؤدي فيها روسيا أداءً جيدًا نسبيًا. وهي مراجعة تشريعات العمل والحماية الاجتماعية للاقتصاد الجديد واحتياجات العمل الجديدة، وكذلك، إلى حد ما، المزيد من التنويع وإعادة توجيه التمويل إلى الاستثمارات طويلة الأجل".

الجدير بالذكر أن الإصدار الخاص من التقرير، "التنافسية العالمية 2020: كيف تتعامل البلدان مع التعافي"، يقيم البيانات من 37 دولة.

ووفقًا لخبراء المنتدى الاقتصادي العالمي، فإنه يوجد لدى روسيا ما تسعى إليه جاهدة من أجل تقوية مواقفها على المدى الطويل. وتم إدراج روسيا في قائمة ثلاث فئات من 11 فئة، خضعت لتقييم المنتدى الاقتصادي العالمي.

ووفقًا لدراسة أجراها المنتدى، تعد البلدان ذات الاقتصادات الرقمية المتقدمة والمهارات الرقمية وشبكات الأمان الاجتماعي القوية والخبرة السابقة في التعامل مع الأوبئة أفضل في التعامل مع تداعيات الوباء على اقتصاداتها ومواطنيها، هولندا ونيوزيلندا وسويسرا وإستونيا والولايات المتحدة، هي الرائدة في هذا المجال.

وجاء في الدراسة، أن البلدان التي لديها أنظمة أمنية اقتصادية قوية مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والنمسا ولوكسمبورغ وسويسرا، في وضع جيد لدعم أولئك الذين لا يستطيعون العمل. وبالمثل، فإن البلدان التي لديها أنظمة مالية قوية مثل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وفنلندا، سهلت إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمنع زوالها.

ويشير المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أنه تم تعليق التصنيفات الرئيسية على مؤشر التنافسية العالمية هذا العام بسبب الوباء. ولكن، سيتم استئنافها في عام 2021.