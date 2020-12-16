نتنياهو يوجه رسالة إلى ملك البحرين

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني الـ 49 لبلاده، الذي يوافق يوم الـ 16 من شهر ديسمبر/ كانون الأول كل عام.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49"، مضيفا: "لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار كما لا شك في أن العلاقات بين البلدين ستؤدي إلى تحقيق مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة".

وتابع: "أتقدم بأحر التهاني وبأطيب التبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة".

أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني ال-49! #اليوم_الوطني_البحريني_ال49 pic.twitter.com/yG2gU4Izme — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 16, 2020

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن يوم الـ 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول، يصادف ذكرى يوم البحرين الوطني، الذي تم فيه إعلان البحرين استقلالها في يوم 16 ديسمبر في عام 1971.

ولفتت إلى أن أبناء مملكة البحرين يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر، من أجل إحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة.