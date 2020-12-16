إيران تعلق على استهداف ناقلة نفط سعودية وتؤكد رفضها لأي عمل يهدد الملاحة

أكدت إيران رفضها لأي تحرك أو عمل تدميري ضد سلامة الملاحة وحرية التجارة الدولية بالمنطقة، وذلك على خلفية استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة السعودية منذ أيام، بقوارب مفخخة.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي تحرك وعمل تدميري ضد سلامة الملاحة وحرية التجارة الدولية".

وأضاف أن "موقف إيران ثابت بشأن الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين"، معربا عن أمله في أن "تعمل دول المنطقة معا لتعزيز التعاون في توفير الأمن البحري ومكافحة القرصنة ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الاثنين، تعرض سفينة وقود لانفجار إرهابي قبالة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تأكيده "تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في المنطقة المخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح الاثنين، لهجوم بقارب مفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير".

وقال المصدر إن "وحدات الإطفاء والسلامة تمكنت من إخماد الحريق، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته".