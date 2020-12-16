مليارات "الفقراء" مهددون بالحرمان من لقاحات كورونا حتى 2024

أظهرت وثائق من داخل البرنامج العالمي الهادف لتقديم لقاحات لكوفيد-19 للدول الأشد فقرا، أن البرنامج يواجه خطر الفشل بدرجة "كبيرة جدا" مما قد يؤدي إلى عدم حصول دول يقدر عدد سكانها بالمليارات على لقاحات حتى 2024.

ويقول منظمون بالبرنامج في الوثائق المذكورة، إن البرنامج يواجه صعوبات ناجمة عن نقص التمويل ومخاطر تتعلق بالإمداد وتعقيدات في ترتيبات التعاقد مما قد يؤدي إلى استحالة تحقيق أهدافه، حسبما نقلت رويترز.

وجاء في تقرير داخلي لمجلس إدارة جافي، وهو تحالف بين حكومات وشركات أدوية ومؤسسات خيرية ومنظمات دولية يرتب حملات التطعيم العالمية، أن "خطر الإخفاق في تأسيس آلية ناجحة لكوفاكس كبير جدا". ويدير تحالف جافي برنامج كوفاكس بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية.

وتناقش اجتماعات لمجلس إدارة جافي بدأت أمس وتستمر إلى الغد هذا التقرير ووثائق أخرى أعدها التحالف.

يذكر أن برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية هو البرنامج العالمي الرئيسي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم للوقاية من فيروس كورونا.

ويسعى البرنامج إلى توصيل ما لا يقل عن ملياري جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2021 تغطي 20 بالمئة من السكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في 91 بلدا فقيرا ومتوسط الدخل معظمها في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.