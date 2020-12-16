"يرتبط بإقرار الميزانية"... تحديد موعد حل الكنيست الإسرائيلي

حدد المستشار القضائي للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الموعد الأخير لحله والذهاب إلى انتخابات مبكرة، إذا لم يتم إقرار الميزانية العامة للبلاد.

وإذا لم يتم تمرير الميزانية فسوف يتم حل الكنيست عند منتصف الليل بين الثلاثاء والأربعاء المقبل، وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية.

وتقرر ذلك اليوم الأربعاء، بعد انقسام في الكنيست بين جهات الاختصاص حول مسألة موعد حله، وفقا للقانون الذي سمح بتمديد موعد إقرار الميزانية إلى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضحوا في الكنيست أنه خلال مداولات لجنة المالية، طلبت اللجنة تمديد الموعد النهائي للميزانية بـ 120 يوما تنتهي في 23 ديسمبر.

ويسود خلاف عميق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي وزير الدفاع بيني غانتس حول إقرار الميزانية.

ويريد نتنياهو إقرار ميزانية البلاد لعام واحد، فيما يصر غانتس على إقرارها لمدة عامين وفق ما نص عليه الاتفاق الائتلافي بينهما في أبريل/نيسان الماضي والذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية.

وحال حل الكنيست ستذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جديدة في غضون 3 أشهر، لتكون هي الانتخابات الرابعة التي تشهدها البلاد، بعد ثلاث جولات في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 ومارس/آذار من العام الجاري.