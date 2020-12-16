دخول بومبيو "الحجر الصحي" بعد مخالطته مصابين بـ"كورونا"

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول، دخول وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الحجر الصحي، بعد مخالطته مصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، قالت فيها: "أظهرت الاختبارات الحالية أن وزير الخارجية، مايك بومبيو نتائجه سلبية من الإصابة بفيروس كورونا".

وتابعت بقولها: "لكنه سيعزل في الحجر الصحي، بعد الاتصال الوثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس".

وأكملت قائلة: "بومبيو يخضع حاليا للمراقبة عن كثب من قبل الفريق الطبي للوزارة".

ورفضت الخارجية الأمريكية الإعلان عن الشخص الذي كان على اتصال وثيق مع بومبيو وثبتت إصابته بفيروس كورونا، لأسباب متعلقة بالخصوصية.

يذكر أن بومبيو من المفترض أن يترك منصبه في الخارجية الأمريكية مع حلول يناير/كانون الثاني المقبل، مع تسلم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم.

ورشح بايدن أنتوني بلنكين لمنصب وزير الخارجية الأمريكي الجديد.