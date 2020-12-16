مباحثات روسية ليبية تتناول تسوية الأزمة في البلد الأفريقي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الأربعاء، الوضع في ليبيا مع التركيز على تسوية الأزمة فيها.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بعد المباحثات الهاتفية الثنائية: "تم تبادل الآراء حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية، وإمكانية التعاون المشترك، متبادل المنفعة".

وأضاف البيان: "شدد الجانب الروسي على أهمية ضمان حوار ليبي شامل، وأكد مجددا التزامه بسيادة ليبيا ووحدتها، على النحو المنصوص عليه في قرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2510".

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي، ألكسندر جوكوف، في وقت سابق، عن أمل نواب مجلس الدوما بأنه مع استقرار الوضع في ليبيا، ستتم ترجمة التعاون بين البرلمانين لدفع التفاعل الروسي الليبي إلى مستوى عملي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء مع صالح، إن روسيا مهتمة باستئناف التعاون الثنائي، بما في ذلك والتبادلات البرلمانية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، من جانبه، في وقت سابق، أقدر عاليا دعم روسيا في الحرب ضد الإرهاب، وأرحب بجهودها التي مكنت من اتخاذ خطوات مهمة، وفي المقام الأول، في تحقيق وقف إطلاق النار. كما أعرب عن أمله بأن تلعب روسيا دورًا مهمًا في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في ليبيا بعد الصراع.