إدانة شريكة أحد منفذي هجوم شارلي إبدو بجرائم تتعلق بالإرهاب

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، حياة بومدين، الشريكة السابقة لإرهابي قتل أربعة في هجوم عام 2015، على متجر للأطعمة اليهودية، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت "رويترز" إن بومدين كانت شريكة لأميدي كوليبالي، الذي كان هو نفسه شريكا للمسلحين المسؤولين عن الهجوم الدامي على مقر مجلة شارلي إبدو الساخرة في باريس، في يناير/ كانون الثاني 2015.

وقتل كوليبالي شرطية بالرصاص بعد 24 ساعة من هجوم شارلي إبدو. وبعد يوم من الهجوم، قتلت قوات الأمن كوليبالي خلال حصار لمتجر للأطعمة اليهودية في التاسع من يناير.

ويُعتقد بأن حياة بومدين على قيد الحياة وهاربة بعد إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقها في سوريا، حيث انضمت إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

يذكر أن عددا من الأشخاص أصيب في حادث طعن أمام المقر القديم لجريدة شارلي إبدو في العاصمة الفرنسية باريس في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بإصابة أربعة في هجوم باريس، اثنان منهم في حالة خطيرة، وأن عناصر الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول المقر القديم للصحيفة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن منفذ الهجوم كان مسلحا بساطور وغادر المكان بالمترو في شارع ريتشارد لونوار.