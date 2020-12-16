القضاء الفرنسي يصدر حكمه على 14 متهما في الاعتداء على شارلي إيبدو

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، أحكامه على 14 متهما قدموا على ما يبدو دعما لمخططي هجمات 2015 الجهادية ضد صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومحل لبيع الأطعمة اليهودية.

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، حياة بومدين، الشريكة السابقة لأميدي كوليبالي أحد منفذي الهجوم على صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة ومتجر للأطعمة اليهودية في باريس عام 2015 بتهمة الانتماء الإجرامي وتمويل الإرهاب.

كما أدانت المحكمة علي رضا بولات، الذي يعتقد أنه الذراع الأيمن لكوليبالي، بالتواطؤ في القتل والبراءة من قيادة عصابة الإرهاب الإجرامية.

وطلب الإدعاء إنزال أشد العقوبات في متهمين يعتقد أنهما "شريكان" في الهجمات وهما محمد بلحسين الذي حوكم غيابيا بعد رحيله إلى سوريا وعلي رضا بولات الذي وصف بأنه "محور" الأعمال التحضيرية.

كما طلب السجن ثلاثين عاما لحياة بومدين رفيقة أميدي كوليبالي الفارة، وعشرين عاماً ضد مهدي بلحسين الذي ساعدها على الرحيل. وقد حوكم كل منهما أيضا غيابيا.

وخلال جلسات الاستماع التي استمرت ثلاثة أشهر وتوالى خلالها ناجون وأقارب ضحايا لتقديم شهاداتهم، حاولت المحكمة فك لغز التحقيق خصوصا من خلال بيانات الاتصالات الهاتفية وآثار الحمض الريبي النووي.

وقُتل في الهجوم 17 شخًصا، من بينهم 11 في صحيفة شارلي إيبدو الكاريكاتورية في السابع من يناير/كانون الثاني، وأربعة في سوبرماركت لبيع الأطعمة واثنان من المارة.