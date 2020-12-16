وزير يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا في بريطانيا حتى الآن

أعلن وزير بريطاني، اليوم الأربعاء، أن نحو 140 ألف مواطن جرى تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حتى الآن في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الإعلان جاء وسط تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لنشر أعداد الحاصلين على اللقاح.

وقال الوزير المسئول عن توزيع اللقاح ناظم الزهاوي إن 137,897 شخصا حصلوا على حقن لقاح "فايزر/ بيو إن تيك"، خلال الأيام السبعة الأولى من انطلاق عملية التطعيم.

وأوضح أن عملية التطعيم باللقاح شملت 108 آلاف شخص في إنجلترا، و18 ألف في اسكتلندا، و7,897 في ويلز، 4 آلاف في إيرلندا الشمالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزهاوي، وهو الشخص الوحيد القادر على تقديم أرقام دقيقة بشأن عملية التطعيم في ويلز، رأى أنها بداية جيدة، واعدا بحصول المزيد من السكان على حقنة اللقاح عندما يتم فتح مراكز تطعيم أكثر.

وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع اللقاح.

ويتولى الزهاوي، وهو من أصول عراقية، منصب وزير الدولة للأعمال. وفي مهمته الجديدة يرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك، مع التركيز على عملية توزيع اللقاح.