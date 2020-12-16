عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركات "تتعامل" مع إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت هذه المرة فردا، بالإضافة لخمس شركات في الصين والإمارات العربية المتحدة على خلفية صلتهم بمبيعات إيران من البتروكيماويات.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخزانة أن "وزارة الخزانة صنفت أربعة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات البتروكيماويات الإيرانية التي تنتجها شركة تريليانس بتروكيميكال، والتي صنفتها الوزارة في كانون الثاني/يناير 2020".

واستهدفت العقوبات شركة دونغاي الدولية لإدارة السفن وبتروكيم ساوث إيست، ومقرهما الصين، وألفا تيك تريدنغ وبترولاينس تريدنغ، ومقرهما الإمارات"، كما صنفت الخارجية الأمريكية شركة نقل الغاز والكيماويات الفيتنامية وعضوها المنتدب.

وكانت إيران قد أكدت، اليوم الأربعاء، التزامها بتنفيذ قرار مجلس الشورى القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

وخلال مشاركته في الاجتماع السابع عشر للجنة خطة العمل الشاملة المشتركة، على مستوى نواب الوزراء لإيران ودول 4 + 1، في مؤتمر عبر الفيديو، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، إن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة وملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعد أن يتخطى إجراءاته القانونية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شمُلت جميع القطاعات، كما تشدد واشنطن الضغوط السياسية على إيران وتكثف وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.