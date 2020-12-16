وزير الدفاع الإيراني: وقعنا عقودا في مجال صادرات السلاح

أعلن وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، عن عقود وقعتها بلاده في مجال تصدير السلاح إلى دول مختلفة.

أوضح العميد حاتمي حول التعاون التسليحي الإيراني مع بلدان العالم، أن التعاون التسليحي لبلاده مع بعض الدول خلال الفترة التي سعى فيها الأمريكيون لفرض الحظر التسليحي على إيران، وعقب رفع القيود التسليحية الدولية عليها، جار بنحو جيد.

وقال وزير الدفاع الإيراني:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغت مستويات مطلوبة في مجال صادرات الأسلحة إلى بعض الدول خلال الفترة الأخيرة، حيث تم إبرام عقود في هذا الخصوص.

وفيما يتعلق بشراء الأسلحة، فقد صرح العميد أمير حاتمي، بأن إيران تجري حاليا مباحثات مع مختلف الدول حول هذا الموضوع.