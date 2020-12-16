إعلام: استراتيجية جديدة للأمن الرقمي للاتحاد الأوروبي

تعتزم المفوضية الأوروبية في بروكسل، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الأربعاء، وضع استراتيجية جديدة للأمن الرقمي للاتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للمفوضية ، أن استراتيجية العمل الجديدة ستعزز المرونة الجماعية لأوروبا ضد التهديدات الإلكترونية، وتساعد على ضمان استفادة جميع المواطنين والشركات، بشكل كامل، من خدمات موثوقة إلى جانب أمن الأدوات الرقمية.

وأكدت أن استراتيجية الأمن الرقمي الجديدة للاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح بتعزيز ريادته بشأن القواعد والمعايير الدولية في الفضاء الإلكتروني، ودعم التعاون مع الشركاء في جميع أنحاء العالم للترويج لفضاء إلكتروني عالمي مفتوح ومستقر وآمن، يرتكز على سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والقيم الديمقراطية

وتقدم المفوضية الأوروبية مقترحات لمعالجة كل من المرونة الرقمية والمادية للكيانات والشبكات المهمة بما في ذلك إصدارها، توجيها بشأن التدابير الخاصة بمستوى عال من الأمن الرقمي عبر الاتحاد وآخر بشأن مرونة الكيانات المهمة، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، وتستهدف معالجة المخاطر الحالية والمستقبلية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت من الهجمات الإلكترونية إلى الجريمة أو الكوارث الطبيعية، بطريقة متماسكة ومتكاملة.

وأفاد بيان المفوضية الأوروبية بأن "استراتيجية الأمن الرقمي الجديدة" تهدف إلى حماية الإنترنت للجميع، مع تقديم ضمانات في الوقت نفسه ليس على صعيد ضمان الأمن فحسب، وإنما حماية القيم الأوروبية والحقوق الأساسية للجميع أيضا.