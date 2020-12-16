صحيفة: أمريكا تعيد فتح قضية لوكربي بعد 32 عاما بتوجيه تهم جديدة إلى مواطن ليبي

تخطط وزارة العدل الأمريكية برئاسة المدعي العام، وليام بار، لتوجيه تهم جنائية في الأيام المقبلة ضد مشتبه به آخر في حادث لوكربي، وهو خبير متفجرات ليبي يدعى أبو عجيلة مسعود، تزامنا مع الذكرى السنوية 32 للتفجير.

وبحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر، فإن المكان الدقيق للسيد مسعود غير معروف، وفي وقت من الأوقات، سُجن في ليبيا لارتكاب جرائم غير ذات صلة. رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق.

كان المدعي العام ويليام بار يقضي مهمته الوظيفية الأولى عندما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في تفجير عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي باسكتلندا، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا ، من بينهم 189 أمريكيا.

قال السيد بار عندما أعلن عن التهم في عام 1991: "هذا التحقيق يبعث برسالة قوية. لدينا العزم والقدرة على تعقب المسؤولين عن الإرهاب ضد الأمريكيين، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك".

يتبع...