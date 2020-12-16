نتنياهو سيكون أول إسرائيلي يحصل على لقاح "كورونا"

من المقرر أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول شخص في إسرائيل يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو- سبوتنيك. في مقطع فيديو بثه من الحجر الصحي، الذي شرع فيه منذ يوم الاثنين بعد مخالطته لشخص مصاب بمرض "كوفيد 19"، قال نتياهو الأربعاء، إنه طلب أن يكون أول من يتلقى اللقاح لإثبات فعاليته.

وأضاف نتنياهو: "يوم الجمعة سأترك الحجر الصحي ومساء السبت سأذهب للتطعيم. لقد طلبت أن أكون أول شخص يتم تطعيمه لأكون مثالا يحتذى به، ويقنعك أنه يمكنك ويجب أن يتم تطعيمك". بحسب ترجمة منشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف رئيس الوزراء أن

ملايين الجرعات ستكون متاحة للإسرائيليين بحلول نهاية يناير/ كانون الثاني، ودعا المواطنين إلى عدم تجنب التطعيم.

أوضح نتنياهو أنه بعد تطعيم جميع العاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن وأولئك الذين هم في خطر، يمكن أن تغطي الشحنات اللاحقة من اللقاح جميع سكان إسرائيل.

في الأسبوع الماضي، وصلت إلى إسرائيل الجرعات الأولى من اللقاح الذي أنتجته "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيو إن تك" الألمانية. إجمالا، وقعت الحكومة الإسرائيلية صفقة للحصول على 8 ملايين جرعة من اللقاح، والذي بدأ استخدامه بالفعل في المملكة المتحدة.

كما أبرمت إسرائيل صفقات مع شركات تصنيع أخرى، بما في ذلك شركة "مودرنا" الأمريكية، للحصول على لقاحات أخرى مرشحة.