رئيس وزراء كندا يوضح لماذا لن يحصل على لقاح كورونا رغم بدء التطعيم

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إنه لن يحصل على لقاح فيروس كورونا نظرا لخضوع التوزيع لأولويات.

تورنتو- سبوتنيك. وأضاف ترودو في مقابلة مع برنامج تلفزيوني فيدرالي: "عندما يكون هناك وقت للأشخاص الأصحاء في الأربعينيات من العمر للحصول على اللقاح، حينها يأتي دورنا، وسأكون في مقدمة هذا الخط بقدر ما أستطيع".

وتابع رئيس الوزراء الكندي قائلا إنه

"متحمس جدا" للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

بدأ يوم الاثنين، التطعيم ضد فيروس كورونا في كندا حيث تلقى عامل رعاية الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد- 19"، وصول أول شحنة من اللقاح إلى الأراضي الكندية.

قررت الحكومة الفيدرالية، بناء على نصيحة اللجنة الاستشارية الوطنية للتحصين، أن التطعيم سيستمر على أساس الأولوية، مع تحديد كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية كأول فئة يجب أن تحصل على اللقاح.