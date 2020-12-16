ظريف يعلق على تحريف تصريحاته بشأن "اليهود"

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تحريف تصريحاته بشأن "اليهود" من قبل معهد "ميمري" الأمريكي.

ونشر ظريف تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري"، بنزوله إلى مستوى جديد من "السفاهة"، استغل استخدامه لكلمة "يهود" في عبارة إيحائية (لدحض ادعاء ضد إيران حول اليهود) كذريعة لاتهامه بـ"معاداة السامية".

MEMRI has sunk to a new low in taking my prejorative usage of a word to accuse me of Antisemitism

I was 𝘮𝘰𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 the allegation that Iran seeks to "throw the Jews into the sea” and reiterating our solution is a referendum with participation of ALL: Jews, Muslims, Christians — Javad Zarif (@JZarif) December 16, 2020

وشدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أنه سخر من الادعاء بأن بلاده تريد "إلقاء اليهود في البحر"، مؤكدا، مجددا، أن الحل الإيراني لقضية فلسطين هو إجراء استفتاء عام يشارك فيه الجميع: اليهود والمسلمون والمسيحيون.