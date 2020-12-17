حالات كوفيد-19 في البرازيل تتجاوز الـ7 ملايين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل تجاوزت الـ7 ملايين.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيانات الوزارة، خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 70 ألف و574 إصابة جديدة، وتوفي 936 شخص مصاب.

بذلك بلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البرازيل 7 ملايين و40 ألف و608.

وتوفي منذ بداية الوباء 183 ألف و735 شخص. بينما تعافى أكثر من 6.1 مليون شخص.

وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، بعد الولايات المتحدة فقط، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.