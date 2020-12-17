تحديد موعد حصول بنس وجو بايدن على لقاح كوفيد-19 وموقف ترامب مازال غامضا

يتلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاح كوفيد-19 علنا، يوم الجمعة، بينما من المتوقع أن يحصل الرئيس المنتخب جو بايدن على اللقاح في أقرب وقت من الأسبوع المقبل.

وقال البيت الأبيض، في بيان يوم الأربعاء، إن "بنس الذي يرأس فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، يأمل في تعزيز سلامة وفعالية اللقاح وبناء الثقة بين الشعب الأمريكي"، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن يتلقى بايدن اللقاح في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، وفقا لمسؤول في إدارته.

وقال بايدن للصحفيين في وقت سابق، يوم الأربعاء، في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "لا أريد أن أتقدم على الخط، لكنني أريد أن أتأكد أننا نظهر للشعب الأمريكي أن الأمر آمن.. عندما أفعل ذلك، سيكون علنا حتى تتمكنوا جميعا من مشاهدتي".

قتل الفيروس أكثر من 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 16.3 مليون آخرين.

كان العاملون في مجال الرعاية الصحية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بين أوائل الأمريكيين الذين حصلوا على لقاح فيروس كورونا المعتمد فيدراليا هذا الأسبوع.

كما تطوع الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج دبليو بوش وبيل كلينتون لأخذ اللقاح أمام الكاميرا للمساعدة في بناء ثقة الجمهور في لقاح فيروس كورونا. لكن ليس من الواضح متى سيتلقى الرئيس دونالد ترامب اللقاح.



وقالت السكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني، يوم الاثنين، إن الرئيس "منفتح تماما على أخذ اللقاح".