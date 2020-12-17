مسبار الفضاء الصيني يعود إلى الأرض بعينات من القمر

هبطت مركبة الفضاء الصينية "تشانغ إي-5" في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد، بعد أن أكملت رحلة عودتها إلى الأرض محملة بأول عينات من تربة القمر منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن "المركبة العائدة هبطت في سيزيوانج، أو دوربود، بمنغوليا الداخلية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي".

Watch China's journey to the moon and back in under 3:30.



China did what no other nation has done in over 40 years. The Chang'e-5 mission to bring back lunar samples is a success. Travel millions of miles with us in just a few minutes. pic.twitter.com/6eVlDlyazr — CGTN America (@cgtnamerica) December 16, 2020

وأطلقت الصين "تشانغ إي-5" يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأنزلت مركبة على القمر في بداية ديسمبر/كانون الأول.

وسيجعل نجاح المهمة الصين ثالث دولة فقط تجلب عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين أطلقا منذ 44 عاما آخر مهمة ناجحة لجلب عينات من القمر.

👩‍🚀 One small step for mankind, one giant leap into the future as China’s Chang'e-5 mission returns from the moon. 🚀 #RAZOR



🌑 But what will its space capsule bring back and why is this a historic trip? 🤔 @PlanetAndrewC



Discover more 🌝 https://t.co/LyBPE5banB pic.twitter.com/P6zSo2GsKE — CGTN Europe (@CGTNEurope) December 16, 2020

وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوغرامين من العينات، لكن لم يكشف بعد النقاب عن الكمية التي تم جمعها.