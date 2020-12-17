"حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله"... خامنئي يغرد ويثير تفاعلا

أثار المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها بشأن مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال خامنئي، في تغريدته، "يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق قاسم سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتمياً في أي فرصة متاحة، فوفق قول ذلك العزيز.. حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله".

يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق #قاسم_سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتميّاً في أي فرصة متاحة، فوفق قول ذلك العزيز:

حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) December 16, 2020

وكان خامنئي، قد أكد، خلال استقباله منظمي مراسم إحياء الذكرى السنوية لاستشهاد سليماني والمهندس، وأسرة سليماني، أمس الأربعاء، أن تشييع الملايين لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في إيران والعراق، كان الصفعة الأولى للأمريكيين.

وقال خامنئي، إن "الصفعة الأقوى للأمريكييم هي طرد أمريكا من المنطقة"، مشددا على أن "القتلة والآمرين باغتيال الشهيد سليماني يجب أن يدفعوا الثمن وسيتم الانتقام منهم بالتأكيد في أي وقت يكون ممكنا"، واصفا "استشهاد القائد سليماني بأنه كان حدثا تاريخيا".

#الشهيد_سليماني بطل الأمة الإسلامية ورمز النهضة وتعبئة المقاومة في العالم الإسلامي. كانت مليونيّة تشييع الشهيد قاسم سليماني و الشهيد #أبو_مهدي_المهندس معاً في العراق وإيران أول صفعة قاسية للأمريكيين. pic.twitter.com/8RPc0tcPOt — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) December 16, 2020

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.