الشركة المصممة لأنظمة الانتخابات الأمريكية: ترامب مضلل

استنكرت شركة "دومينيون" المصممة لأجهزة وبرامج التصويت الإلكتروني المستخدمة في الانتخابات الأمريكية، ما وصفته بـ "حملة التضليل" التي يشنها الرئيس دونالد ترامب ضدها.

ووصف المدير التنفيذي للشركة الكندية، جون بولوس، ما تتعرض له مؤسسته من اتهامات بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية خاصة في ولاية ميتشيغان، بأنه "حملة غير مسؤولة تروج معلومات مغلوطة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن حديث جون بولوس، جاء عقب حصول بايدن على أصوات المجمع الانتخابي الـ 16 في الولاية بصورة رسمية.

وتابعت: "قال مدير الشركة المصنعة لأجهزة التصويت الإلكتروني، إنه كان يتابع عمل شركته خلال الانتخابات الأمريكية، عن كثب"، مشيرة إلى أنه "فند ما وصفه بـ "مزاعم لا أساس لها من الصحة" تقول إن نتائج الانتخابات ربما تعرضت للتلاعب".

جاءت تصريحات جون بولوس، خلال حديثه أمام اللجنة الرقابية بمجلس شيوخ ولاية ميتشيغان، بحسب الصحيفة.

وقال جون بولوس: "أنظمة دومينيون الانتخابية أصبحت ضحية لحملة تضليل طائشة وخطيرة هدفها التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 وإرباك الناس".

وتعرضت الشركة الكندية المصممة للأنظمة والأجهزة الانتخابية المستخدمة في التصويت الإلكتروني، لهجوم كبير من مؤيدي ترامب ومحاميه، الذين زعموا، دون تقديم أدلة، أن أجهزة الشركة غيرت نتائج الانتخابات بتحويل أصوات ناخبين من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي فاز بأصوات المجمع الانتخابي الـ 16 في الولاية.

ورفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وقالت بعض الولايات إنها "لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير"، بينما يستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعلن المجمع الانتخابي الأمريكي، يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020 رسميا، بعد حصوله على 302 صوت من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد.