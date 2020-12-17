"ستواجه ما لا تحمد عقباه"... وزير الدفاع الإسرائيلي في أول حوار مع صحيفة سعودية

وجه رئيس الحكومة البديل، وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تهديدات إلى إيران، مشدداً على أنها "تشكل تهديداً لإسرائيل وللدول العربية".

وقال غانتس، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه "على المحور الإيراني أن يتوصل إلى الاستنتاج اللازم من رياح السلام ويبدأ في التغيير، وإلا سيواجه ما لا تحمد عقباه"، متابعا: "انظر كيف تعيش سوريا اليوم أو لبنان أو العراق أو ليبيا أو اليمن. هذا المحور الإيراني يدمر، ونحن نسعى للسلام والازدهار لشعوبنا".

ودعا "القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس إلى الانضمام للمسيرة السلمية، وعدم البقاء في الصفوف الخلفية"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين يريدون ويستحقون كيانا يعيشون فيه بشكل مستقل، لأن السلام في المنطقة سيبقى ناقصاً من دون الفلسطينيين".

وأكد وزير الأمن الإسرائيلي، أنه "من حق الفلسطينيين أن يشعروا بالاستقلال، وأن تكون لهم عاصمة"، مشددا على أن "القدس يجب أن تبقى موحدة. ولكن سيكون فيها مكان لعاصمة فلسطينية. فهي مدينة رحبة جدا، ومليئة بالمقدسات للجميع".

وكشف غانتس أنه "زار كل ​الدول العربية​ بالخفاء ضمن أداء مهمات عسكرية ويرغب جدا أن يزورها علنا بشكل رسمي ودي وسلمي"، مؤكدا أنه "يؤمن بالمساواة الكاملة للمواطنين العرب ومشاركتهم في الحكم".