وزير الخارجية التركي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التصرف بحكمة" في أزمة شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن أنقرة تخطط مع الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر بشأن التطورات في منطقة شرق المتوسط، مواصلا هجومه على اليونان بسبب التوترات في تلك المنطقة، وداعيا الاتحاد الأوروبي إلى "التصرف بحكمة" في تلك الأزمة.

وقال تشاووش أوغلو في حوار مع قناة "24" التركية: "نخطط مع الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر حول شرق المتوسط تشارك فيه كافة الدول المعنية"، متابعا "الاتحاد الأوروبي بحاجة لتركيا وأنقرة بحاجة له، لذلك عليه التصرف بحكمة".

كما دعا فرنسا أيضًا إلى تغيير موقفها حيال تركيا لتحسين العلاقات بين البلدين، وتساءل عما إذا كانت "اليونان تريد الحوار أم الاختباء خلف الاتحاد الأوروبي"، في أزمة شرق المتوسط.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جدد موقفه الموحد من الأزمة شرقي البحر المتوسط، إذ أكد استعداده لبناء علاقة قوية مع تركيا مبنية على الحوار والتعاون.