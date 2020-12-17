تيغراي تستقبل مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة بدء وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي المنطقة الواقعة شمالي إثيوبيا، بعد أن كان الوصول إليها محظورا منذ أن أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بداية نوفمبر/ تشرين الثاني عمليات عسكرية ضد حزب محلي يتحدى السلطة المركزية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "زملاءنا من برنامج الأغذية العالمي نجحوا في إدخال قافلة" وأضاف أن "18 شاحنة سلّمت 570 طناً من المواد الغذائية".

وتابع دوجاريك، "توجهت القافلة إلى مخيمي عدي حروش وماي عيني في تيغراي، اللذين يستقبلان لاجئين من إريتريا، بشكل أساسي. وتسمح المساعدات بإطعام 35 ألف لاجئ لمدة شهر، وسيتم توزيعها في الأيام المقبلة".

وأشار المتحدث أن "قوافل أخرى تتوجه إلى مخيمات أخرى".

وأكد دوجاريك سعي المنظمة الوصول الإنساني من دون عقبات إلى السكان النازحين في تيغراي وحتى الأشخاص الذين لا يزالون في منازلهم ويحتاجون إلى مساعدة بسبب النقص في الخدمات الأساسية.

في وقت سابق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القافلة المكونة من سبع شاحنات بيضاء وصلت إلى مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، وأن اللجنة نظمت هذه القافلة بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.

يذكر أن الآلاف قد فروا من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، التي اتهمها بتحدي الحكومة الفيدرالية والسعي لزعزعة استقرار البلاد، وهي الحملة التي انتهت بالسيطرة على عاصمة الإقليم أواخر الشهر ذاته.

وتعتبر الحكومتان الإثيوبية وتيغراي أن الأخرى غير شرعية، نتيجة شهور من الاحتكاك المتزايد منذ تولى أبي السلطة في عام 2018 وتهميش جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي كانت مهيمنة ذات يوم. يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا في القتال الذي بدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني وهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي.