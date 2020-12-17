30 ألف سائح إسرائيلي يزورون الإمارات في شهر واحد

قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش هكوهين، إن عشرات الآلاف من الإسرائيليين حضروا احتفالات عيد الأنوار اليهودي، المعروف بعيد "حانوكا" في الإمارات، وذلك بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين برعاية أمريكية.

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، في تقرير لها، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هكوهين، أوضحت أن إسرائيل مستعدة لاستقبال السياح من الإمارات، عبر رحلات مباشرة بين البلدين.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية: "مع توافر الرحلات المباشرة بين كل من أبوظبي ودبي مع تل أبيب، عبر شركات (الاتحاد للطيران - طيران الإمارات - فلاي دبي - خطوط العال الإسرائيلية - إسرائيل للطيران) سيتم استقبال السياح القادمين من الإمارات".

وقالت الصحيفة الإماراتية إن "تصريحات الوزيرة الإسرائيلية جاءت خلال حضورها أول منتدى سياحي افتراضي بين الإمارات وإسرائيل، أمس الأربعاء"، مشيرة إلى قولها إن "المدن في إسرائيل تستعد لاستقبال السياح من دولة الإمارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

ولفتت الصحيفة الإماراتية إلى أن كل من الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرة بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، بصورة تتيح للمسافرين الحصول على تأشيرات دخول عند الوصول.

وكان تقرير سابق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أوضح أنه من المتوقع أن يصل عدد الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات الشهر الجاري إلى 30 ألف سائح، مشيرة إلى أن عدد الإسرائيليين الذين زاروا الدولة الخليجية في النصف الأول من ديسمبر وصل إلى نحو 15 ألف شخص.