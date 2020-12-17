تساؤلات وتشكيك بفاعلية عقار "أفيغان" كعلاج لكورونا

أفادت مصادر مطلعة، اليوم، بأن خبراء الحكومة اليابانية لم يتمكنوا من التحقق من فاعلية عقار "أفيغان" المضاد للفيروسات في علاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بـ" كوفيد19" في التجارب السريرية، مما قد يؤثر على قرار استخدام الدواء في اليابان.

طوكيو - سبوتنيك. ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية نقلاً عن مصادر مطلعة: "منهجية التجارب السريرية لم تكن مقنعة لاختبار تحسن الأعراض". ووفقا للمصادر، فإن شفافية خطط تطوير "أفيغان" أثارت تساؤلات، ولم يتم الكشف عن نتائج الاختبار بشكل كامل.

وأشارت كيودو، أن بعض الخبراء اليابانيين عارضوا استخدام "أفيغان" في علاج كوفيد -19. ومع ذلك، تؤكد شركة "فوجي فيلم" أنه وفقا لنتائج تجربة سريرية على 156 مريضًا دون أعراض شديدة، تحسنت حالتهم خلال 9 - 11 يومًا، مقارنة بـ 7 -14 يومًا من خلال المعالجة بالمهدئات.

ووفقا لـ كيودو، فإن وزارة الصحة اليابانية ستتخذ قرارا نهائيا بشأن "أفيغان" يوم الاثنين المقبل.

وتعول "فوجي فيلم" أيضًا على إمدادات أدويتها إلى الخارج، ولا سيما إلى الصين.

هذا وتمت الموافقة على "أفيغان"، في اليابان كعلاج للإنفلونزا. قدمت الشركة المصنعة "فوجي فيلم" طلبًا في تشرين الأول/ أكتوبر لاستخدامه كدواء لـلعلاج من كوفيد -19.