أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى منذ مارس

قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، مدعومة بإحراز تقدم نحو اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا، وبعدما كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

عادة ما ترتفع أسعار النفط إثر تراجع الدولار الأمريكي حيث يصبح الخام المُسعر بالعملة الأمريكية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 1.4% بـ 72 سنتا لتصل إلى 51.80 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% بـ 71 سنتا وصولا إلى 48.53 دولار للبرميل.

وبذلك بلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس/ آذار، بحسب المصدر ذاته.

من جانبه، علق إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك على ارتفاع الأسعار بقوله "جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط".

وأوضح مويا أن المخزونات الأمريكية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، وأن هناك ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100% تقريبا.

واعتبر أن ذلك يعد إشارة إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، مضيفا "يبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع".

وفي تقرير لها قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في 11 ديسمبر/ كانون الأول ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما زادت أسعار النفط مدعومة باقتراب مشرعين أمريكيين من اتفاق على حزمة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

ويسود تفاؤل أكبر بين كبار النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي مقارنة مع ما كانوا عليه قبل أشهر بشأن إبرام الاتفاق.