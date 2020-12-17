بعد إصابة الرئيس الفرنسي بكورونا… أبي أحمد يوجه رسالة إلى ماكرون

وجه رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما أعلنت الرئاسة الفرنسية إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب أبي أحمد، تدوينة على "تويتر" قال فيها: "أتمنى لصديقي العزيز إيمانويل ماكرون، صحة جيدة وشفاء عاجلا".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Wishing my good friend @EmmanuelMacron good health and speedy recovery.



Bon rétablissement! — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) December 17, 2020

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي: "رئيس الجمهورية خضع لفحص اليوم وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا". وتابعت :"تم الفحص بعد أن ظهرت على الرئيس أعراض أولية"، مضيفا: "الرئيس سيعزل نفسه لمدة سبعة أيام كما سيتابع عمله ونشاطاته عن بعد".

وكان ماكرون قد أعلن، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن عزم السلطات القيام بحملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين بلقاحات من الجيل الأول ضد فيروس كورونا المستجد، بين شهري أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام المقبل.

وأوضح ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو بقصر الإليزيه، إن "حملة التطعيم الأولى ستجري بداية 2021، وستستفيد منها فئة محددة (كبار السن وذوو الصحة الهشة) حيث سنستخدم لقاحات من الجيل الأول".

وتجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 2.4 مليون شخص، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.

يذكر أن العديد من الدول تتسابق الآن للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب أكثر من 74 مليون شخص حول العالم، وأسفر عن وفاة نحو مليون و600 ألف شخص.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 73 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.