الفحوص تثبت عدم إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الخميس، عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب "رويترز".

أعلن قصر، الإليزية اليوم الخميس، تأكد إصابة رئيس الجمهورية مانويل ماكرون بفيروس كورونا، بعد ظهور نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها، وعليه قرر جان كاستيكس، الدخول في عزل صحي عقب مخالطته لماكرون.

نقلت قناة "بي إف إم" الفرنسية أن كاستيكس "ألغى كلمته أمام مجلس الشيوخ ودخل في عزل صحي بعد مخالطته للرئيس ماكرون".

وقال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إن "كاستيكس سيعزل نفسه".

وتجاوز إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 في فرنسا 2.4 مليون، فيما توفي أكثر من 59 ألف جراء الإصابة بالمرض.