رئيس الوزراء الإسباني يعلق اجتماعاته إثر إصابة ماكرون بكورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيعلق اجتماعاته حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول لأنه التقى مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن قصر الإليزيه عن قرار ماكرون عزل نفسه بعد الحصول على نتائج اختبار إيجابية في وقت سابق اليوم.

وقالت الخدمة الصحفية للحكومة الإسبانية: "علق رئيس الحكومة بيدرو سانشيز جميع الاجتماعات القادمة التي كان يخطط لها، امتثالاً للبروتوكولات الصحية، بعد أن أعلن قصر الإليزيه عن نتيجة اختبار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإيجابية لفيروس كورونا".

ويخطط سانشيز للخضوع للاختبار والبقاء في عزلة ذاتية حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل، الذي يصادف 10 أيام منذ لقائه مع الرئيس الفرنسي.

بالإضافة إلى ذلك، عزل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل نفسه للقائه الرئيس الفرنسي خلال زيارته لباريس الاثنين الماضي.

كما قرر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الدخول في عزل صحي عقب مخالطته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قال مكتب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بريجيت ماكرون، إنها تخضع للعزل الذاتي في الوقت الحالي على الرغم من عدم ظهور أي أعراض لكوفيد-19 عليها.