روحاني: الحكومة تبذل قصارى جهدها لكسر الحظر الجائر

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حكومة بلاده تبذل قصارى جهدها لكسر الحظر، وصمود الشعب الإيراني سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمامه والعودة للالتزامات ورفع الحظر.

أفادت وكالة "إرنا"، ظهر اليوم الخميس، بأن تصريحات روحاني جاءت خلال مراسم افتتاح مشاريع في مجال النقل وسكك الحديد، التي أعرب خلالها عن سعادته لافتتاح هذه المشاريع في ظل الظروف التي تعيشها إيران، جراء تفشي فيروس كورونا وكذلك الحظر الأمريكي.

وشدد على أنه "لا ينبغي تأخير العمل على كسر الحظر حتى ساعة واحدة ويتوجب على الحكومة بذل كل طاقاتها لكسر الحظر، وليس مسموحا للحكومة بتأخير ذلك حتى ساعة واحدة".

وقال حسن روحاني:

لا يساورني الشك بأن صمود الشعب الإيراني خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سيرغم الإدارة الأمريكية القادمة على الرضوخ أمام هذا الشعب والعودة لالتزاماتهم وسيؤدي إلى كسر الحظر. ينبغي علينا جميعا العمل على جعل الحظر عديم أو قليل التأثير وهذا هو واجبنا الأول ويتوجب علينا جميعا بذل الجهود لكسر الحظر.

وأشار الرئيس الإيراني الرئيس روحاني إلى تدشين 99 مشروعا في مختلف أنحاء البلاد بقيمة 7 تريليونات و 950 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) وسيتم حتى نهاية فترة الحكومة (حزيران /يونيو القادم) تدشين 180 مشروعا آخر باعتمادات تبلغ 25 تريليون تومان.