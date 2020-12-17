لافروف: اتهام أمريكا لروسيا "بالتحريض" على الصراع في منطقة البحر المتوسط لا أساس له

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإثارة صراعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط لا أساس لها من الصحة، ولم يتم تقديم أي حقائق أو أدلة على ذلك.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: "على مدى سنوات العمل مع الإدارة الحالية، خلال السنوات الأربع الماضية، اعتدنا على حقيقة أن الأمريكيين لا يريدون ولا يستطيعون أو لا يعرفون كيف يناقشون المخاوف على أساس الحقائق وعلى طاولة المفاوضات وبشكل مباشر".

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن "روسيا تواصل تهديد الاستقرار في منطقة البحر المتوسط من خلال استخدام أساليب مختلفة لنشر المعلومات المضللة وتقويض السيادة الوطنية وإحداث الخراب والصراعات والانقسام في دول المنطقة" قال لافروف: "إن الأمريكيين والدول الغربية الأخرى الحليفة للولايات المتحدة لديهم أسلوب مماثل: الاتهام علنًا دون تقديم الحقائق، مشددا على عدم وجود حقائق على ذلك".

وتابع الوزير "أشار مايك بومبيو في بيانه أيضا أن روسيا وعددا من الدول الأخرى تنتهك الحظر المفروض على إمدادات الأسلحة إلى ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، ويجري الحديث عن هذا الموضوع بشكل متكرر ولم يقدم أحد أي حقائق".

هذا واتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، روسيا بإثارة عدم الاستقرار في دول البحر المتوسط، ومن بينها ليبيا، وذلك ردا على تصريحات لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال منتدى حوار المتوسط بروما، اتهم فيها الولايات المتحدة بممارسة الألاعيب السياسية في المنطقة.